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“الجبهة الوسطية”: يجب أن يكون عيد تحرير سيناء يوما للعناية بأرض الفيروز

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“الجبهة الوسطية”: يجب أن يكون عيد تحرير سيناء يوما للعناية بأرض الفيروز “الجبهة الوسطية”: يجب أن يكون عيد تحرير سيناء يوما للعناية بأرض الفيروز

الجبهة الوسطية لمواجهة العنف والتطرف – ارشيفية

طالب حامد عبد الفتاح، عضو الأمانة العامة بالجبهة الوسطية، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بتخصيص جزء من خطابه الذي يوجه غدا الأربعاء بمناسبة عيد تحرير سيناء إلى أهالي سيناء، للحديث عن مشاكلهم، وجهود في حلها، وتوفير الحياة الملائمة والآمنة لأهالي سيناء.
> وأثنى” عبد الفتاح” على توجيه “منصور” خطاب للشعب بمناسبة عيد تحرير سيناء، وقال: “مثل هذا الخطاب يدل على وعي وطني من رئيس الجمهورية، كما أنه ليس من المعقول أن تكون المناسبة هي تحرير سيناء، ولا يوجه رئيس الجمهورية خطابا لهم، ويخصص جزء من خطابه للحديث عن مشاكله وجهود الحكومة في حلها”.
> وأضاف: “هناك جهود أمنية محمودة لقوات الجيش والشرطة لتأمين سيناء، ويجب أن تتبع هذه الجهود، جهود أخرى لتنمية سيناء وحل مشاكل أهلها وأهمها البطالة، التي تسبب الكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية والأمنية في ذلك الجزء العزيز من البلاد”
> وأكد عضو الأمانة العامة للجبهة الوسطية على ضرورة أن تجعل الدولة يوم تحرير سيناء، يوما للاعتناء بسيناء، تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر والأوقاف.

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