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استمرار توقف العمل بالشركة الهندية بخليج السويس

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استمرار توقف العمل بالشركة الهندية بخليج السويس استمرار توقف العمل بالشركة الهندية بخليج السويس

ارشيفية

مازال الوضع بالشركه المصريه الهنديه للبولى استر EIPET بخليج السويس، متأزم لليوم العاشر على التوالي، حيث يشهد العمل توقف تام بعد أن صدر قرار من جانب ادارة الشركة بداية الاسبوع الحالي كما صرح العمل بايقاف العمل لحين اشعار اخر على خلفية اعتصام واضراب العمال بالمصنع.

ناشد العمال القابضة للبتروكيمات، ووزير البترول ورئيس مجلس الوزراء للتدخل لحل مشاكلهم ، حيث حرر العمال محضر رقم 16 احوال قسم عتاقة لاثبات موقفهم القانوني وان ادارة المصنع قامت بغلق وتعليق العمل .

قال محمد زكريا الجمال المتحدث الاعلامي باسم الاتحاد الاقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، إنهم تلقوا يوم الخميس الماضي اخطارا من عمال الشركة المصرية الهندية لصناعة البولي استر بالعين السخنة يفيد أن أدارة الشركة أصدرة منشور رسمي بتحويل عدد من العمال للتحقيقق .

تابع “زكريا”: أن النيابة قررت حفظ المحضر رقم 640 الذى قامت ادارة الشركة بتحريرة ضد العمال بتهمة الاضراب وتعطيل الانتاج تم حفظ المحضر بعد أن اثبات التحريات ان ادارة الشركة هى التى قامت بايقاف المصنع بعد اعتصام العمال السلمى.

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