أخبار عاجلة

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد: الاهتمام بالأيتام لن يقتصر على الشهر الحالي -
"تموين دمياط" تشن حملة على أسواق الأسماك والمخابز -
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف.. (صور) -
12 قتيلا في انفجار بسيارة مفخخة في منطقة تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ريكي مارتن ينشر أغنية مونديال 2014

Google+ Print
ريكي مارتن ينشر أغنية مونديال 2014 ريكي مارتن ينشر أغنية مونديال 2014

نشر المطرب البويرتوريكي ريكي مارتن اليوم الفيديو كليب الخاص بأغنيته الجديدة لمونديال 2014 بالبرازيل (فيدا) أو (حياة) على الإنترنت.

يشار إلى أن الأغنية كانت الفائزة في مسابقة (سوبرسونج) الدولية والتي شارك بها ألف و600 متنافس من 29 دولة مختلفة.

وألف الأغنية الفائزة الياجا كينج وسجلها ريكي مارتن بصوته لتصبح من ضمن أغاني المونديال الرسمية.

وتم تقديم الأغنية اليوم على الموقع الالكتروني للفنان البويرتوريكي على الإنترنت حيث تم تصويرها لمدة ثلاثة أيام في ريو دي جانيرو وهي من اخراج كاتيا لوند، التي ساعدت في اخراج فيلم (مدينة الرب).

وشارك في تصوير الأغنية 100 شخص بين أطفال وراقصين وعارضات ولاعبي كرة قدم”.

و(حياة) واحدة من ضمن أغاني ألبوم (حب واحد، إيقاع واحد) الرسمي الخاص بالمونديال، والذي سيبدأ بيعه رسميا في 12 مايو المقبل.

كان مارتن، الحائز على خمس جوائز جرامي اللاتينية وجرامي عالمية واحدة، قد حقق شهرة دولية بتأديته الأغنية الرسمية لمونديال فرنسا 1998 “La Copa de la vida”.

 

وكالات

 

 

أخبار متعلقة:

 

 

بلاتر: وفاة العمال بمنشآت مونديال قطر لأن تنظيم العمل سىء جدا

 

رئيس قناة ZDF: بث مباريات كأس العالم مجانًا لأن كرة القدم “لعبة الفقراء”

 

ننشر ترددات القناة الألمانية “ZDF” التي ستذيع كأس العالم مجاناً

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا