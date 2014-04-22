ريكي مارتن ينشر أغنية مونديال 2014

نشر المطرب البويرتوريكي ريكي مارتن اليوم الفيديو كليب الخاص بأغنيته الجديدة لمونديال 2014 بالبرازيل (فيدا) أو (حياة) على الإنترنت.

يشار إلى أن الأغنية كانت الفائزة في مسابقة (سوبرسونج) الدولية والتي شارك بها ألف و600 متنافس من 29 دولة مختلفة.

وألف الأغنية الفائزة الياجا كينج وسجلها ريكي مارتن بصوته لتصبح من ضمن أغاني المونديال الرسمية.

وتم تقديم الأغنية اليوم على الموقع الالكتروني للفنان البويرتوريكي على الإنترنت حيث تم تصويرها لمدة ثلاثة أيام في ريو دي جانيرو وهي من اخراج كاتيا لوند، التي ساعدت في اخراج فيلم (مدينة الرب).

وشارك في تصوير الأغنية 100 شخص بين أطفال وراقصين وعارضات ولاعبي كرة قدم”.

و(حياة) واحدة من ضمن أغاني ألبوم (حب واحد، إيقاع واحد) الرسمي الخاص بالمونديال، والذي سيبدأ بيعه رسميا في 12 مايو المقبل.

كان مارتن، الحائز على خمس جوائز جرامي اللاتينية وجرامي عالمية واحدة، قد حقق شهرة دولية بتأديته الأغنية الرسمية لمونديال فرنسا 1998 “La Copa de la vida”.

وكالات

أخبار متعلقة:

بلاتر: وفاة العمال بمنشآت مونديال قطر لأن تنظيم العمل سىء جدا

رئيس قناة ZDF: بث مباريات كأس العالم مجانًا لأن كرة القدم “لعبة الفقراء”

ننشر ترددات القناة الألمانية “ZDF” التي ستذيع كأس العالم مجاناً