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محافظ مطروح يغرم مقاول 10 ألاف جنية .. ويوقف ترخيص سيارة نقل لتعطيل المرور

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محافظ مطروح يغرم مقاول 10 ألاف جنية .. ويوقف ترخيص سيارة نقل لتعطيل المرور محافظ مطروح يغرم مقاول 10 ألاف جنية .. ويوقف ترخيص سيارة نقل لتعطيل المرور

ارشيفية

قام اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح، بسحب رخصة سيارة نقل بنفسه، وأصدر قرارًا فوريًا بوقف ترخيصها لمدة 6 أشهر، لوقوفها بالعرض في شارع محوري، وإغلاقه أمام السيارات خلال إنزال حمولتها من مواد البناء بشارع الجلاء الرئيسي بوسط مدينة مرسى مطروح وذلك خلال قيام المحافظ بجولة مرورية مفاجئة على قدميه بشوارع المدينة.

كما فرض غرامة 10 ألاف جنية، على مقاول العقار تحت الإنشاء، لقيامة بوضع مواد البناء بشارع الجلاء الرئيسي مما يتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة.

وكلف المحافظ، مجلس المدينة بتحرير محضر للمقاول لعدم الالتزام بوضع ستائر حول المبنى خلال أعمال الإنشاء، حفاظًا على سلامة وأرواح المارة وللحفاظ على الشكل العام للمدينة وعدم تشويهه

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