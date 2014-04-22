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بالصور.. أحمد ماهر يبكي في احتفالية تيار الاستقلال بسوهاج‎

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بالصور.. أحمد ماهر يبكي في احتفالية تيار الاستقلال بسوهاج‎ بالصور.. أحمد ماهر يبكي في احتفالية تيار الاستقلال بسوهاج‎

انتابت الفنان احمد ماهر، حالة من الحزن الشديد والبكاء ، وذلك أثناء جلوسه علي المنصه الخاصة ، باحتفالية تيار الاستقلال ، بمحافظة سوهاج لافتتاح مقر جديد له وذلك عقب سماعه لقصيدة الشاعر السوهاجي جميل عبد الرحمن ، ضمن فقرات الاحتفالية والتي كانت تتحدث وتصف احوال خلال تلك اللآونة وما حل بها والتجارب والتحديات العديدة التي مر بها المصريين.

حيث وصفت القصيدة هذه المرحلة التي تعيشها مصر ضمن اصعب المراحل التي واجهت مصر والمصريين.
> ورداً علي القصيدة ، قال ماهر ودموعه تنهمر ، أن مصر قادرة باذن الله ، بسواعد اهلها وعزيمتهم الخروج من هذه المرحلة ، بفضل العقلاء والشرفاء ، وأن المولي عز وجل كفل الخير والآمان لمصر والمصريين .

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