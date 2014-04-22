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“نوير”: نحترم ريال مدريد ولكننا لا نخشاه

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“نوير”: نحترم ريال مدريد ولكننا لا نخشاه “نوير”: نحترم ريال مدريد ولكننا لا نخشاه

توقع مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ الألماني، مناخا جماهيريا رائعا في المباراة التي تجمع فريقه امام ريال مدريد الأسباني، غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال نوير “لدي رغبة كبيرة للعب في هذا الاستاد، نعرف أنه سيكون بمثابة مسرح عظيم وأن المناخ سيكون رائعا، نعرف أن ريال مدريد يحترمنا لأنه فريق كبير”.

وأضاف الحارس “بالمثل نحترم الريال ولكننا لا نخشاه علينا أن نقدم كل ما لدينا في المباراة وأعتقد أن نفس الأمر ينطبق على الريال”.

وتابع نوير مازحا حول ما يثار حول ان فريقه يعتبر بمثابة “العقدة السوداء” للريال على الصعيد الأوروبي “لا أعتقد أننا نلعب باللون الأسود، ولكن الأمر فقط يتعلق بأن ريال مدريد يحترمنا”.

وأكمل الحارس “أتمنى ألا تتلقى شباكنا أي اهداف في مدريد على أن نفوز في مباراة العودة”، معتبرا أنه لا يوجد شيء يجعل الفائز من مواجهتي ذهاب واياب نصف النهائي بين الفريقين مرشحا للتتويج باللقب.

 

وكالات

 

 

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