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الحكومة تناقش توفير السلع بأسعار مناسبة فى شهر رمضان

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الحكومة تناقش توفير السلع بأسعار مناسبة فى شهر رمضان الحكومة تناقش توفير السلع بأسعار مناسبة فى شهر رمضان

اجتماع مجلس الوزراء

استعرض إجتماع المجموعة الإقتصادية برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المؤشرات النقدية والمالية، وجهود لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
> وتقرر البدء فى إجراءات ربط قواعد البيانات بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، من أجل تحسين ورفع كفاءة منظومة الدعم.
> ووجه رئيس الوزراء بتسريع وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ فى الوقت ذاته على مصلحة المستثمرين، من خلال لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واللجنة العليا لدراسة وتقييم الرأى فى شأن قضايا التحكيم الدولى، وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس على رفع الطاقات الانتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.

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