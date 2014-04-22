نقيب الصحفيين: نجتمع غداً مع رؤساء تحرير الصحف لمناقشة حماية الصحفيين

قال ضياء رشوان،نقيب الصحفيين في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي ،في حلقة اليوم الثلاثاء، من “مانشيت” أنه سيتم عقد إجتماع غدا مع رؤساء تحرير الصحف ، لمناقشة كيفية حماية الصحفيين.

وأشار إلى، أن النيابة ستستمع لأقوال الصحفي “خالد حسين” الذي أكد أن الداخلية هي التي أطلقت عليه الرصاص ، موضحاً أن أقوال خالد تحترم وهي محل التحقيق .

كما أضاف أن النقابة تسلمت “50 “سترة واقية من الرصاص من القوات المسلحة ، ومثلهم خوز ، وأكد رشوان أن النقابة حاليا تدرس إرسال طلب للنائب العام للإفراج عن الصحفيين المحبوسين حاليا.