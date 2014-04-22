المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء: استثناء الأفران البلدية من زيادة أسعار الغاز

أكد محمد اليماني ،المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ، أن قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي ، مستثنى منه الأفران البلدية حيث رأت الوزارة ضرورة مراعاة المواطن البسيط الذي ينتظر رغيف العيش.

وأضاف اليماني في مداخلة هاتفية ، للإعلامي جابر القرموطي ، في حلقة اليوم الثلاثاء ، من “مانشيت” أن هذا القرار سيحقق إيرادات للدولة تصل إلى مليار جنيه ، وسيتم ضخ هذا المبلغ لتمويل مشروعات الغاز الطبيعي،وأنه سيكون هناك زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري وناشد المتحدث الرسمي بضرورة الترشيد في إستهلاك الكهرباء ، في الفترة من 6 مساءاً وحتى العاشرة مساءاً ، حيث أن هذه الفترة تكون الأحمال على الكهرباء ثقيلة.

مؤكدا أنه في خلال شهر أغسطس، سيتم إستيراد 12 شحنة من الغاز لسد الفجوة التي نعاني منها كما أنه يتم جدولة المديونية الباقية للشركات التي أوردت لنا موضحا أننا نحتاج 14 مليار و400 مليون دولار سنويا ، وذالك لسد حاجتنا من الكهرباء وهناك مفاوضات مع البنك المركزي لتوفير هذه المبالغ.