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ضبط 24 جهاز محمول ومنشطات جنسية مهربة بحوزة راكب بمطار الأقصر‎

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ضبط 24 جهاز محمول ومنشطات جنسية مهربة بحوزة راكب بمطار الأقصر‎ ضبط 24 جهاز محمول ومنشطات جنسية مهربة بحوزة راكب بمطار الأقصر‎

منشطات جنسية

تمكنت سلطات مطار الأقصر الدولي، اليوم الثلاثاء ، من ضبط منشطات جنسية و24 جهاز تليفون محمول مهربة بحوزة راكب قادما من العاصمة القطرية الدوحة .

وتلقي اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر، إخطارا من إدارة أمن الموانئ بمطار الأقصر الدولي يفيد بضبط الراكب “أحمد ا ر”، مقيم مركز البلينا بمحافظة سوهاج، قادما من العاصمة القطرية الدوحه، و بحوزته 4 تاب جلاكسي تاب 3، و2 محمول جلاكسي، و6 جلاكسي تاب 4و12 جهاز نوكيا 1110، و4 هاتف محمول نوكيا 1100، وكمية من المنشطات الجنسية، تتضمن “حبوب صينية، والبان ومناديل.

وتم تحرير محضر 22 رقم جمركي، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .

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