محمد بن راشد يجري محادثات مع رئيسة البرازيل

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله جولة من المحادثات مع فخامة الرئيسة ديلما روسيف رئيسة جمهورية البرازيل الإتحادية التي كان قد وصل إليها سموه والوفد المرافق في وقت سابق اليوم .



> تناولت محادثات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيسة ديلما روسيف - التي حضرها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والوفد المرافق - العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والبرازيل وسبل إيجاد قنوات جديدة لتعاون أوسع فيما بينهما لتشمل الاستثمار وقطاعات السياحة والتجارة والإقتصاد وصولا الى بناء شراكة قوية تتيح للبلدين توظيف طاقاتهما من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبيهما الصديقين .



> وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال اللقاء - الذي تم في قصر الرئاسة في العاصمة البرازيلية برازيليا مساء اليوم - عن سعادته بزيارة بلد عريق وصديق ويتمتع باحترام دولي واسع وبتنوع ثقافي واقتصادي ما جعله من الاقتصادات العالمية الواعدة .



> ومن جهتها رحبت رئيسة البرازيل بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الى بلادها على رأس وفد رفيع ..معربة عن ثقتها بأن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعاون أفضل وأكبر بين البرازيل ودولة الإمارات بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على شعبيهما .