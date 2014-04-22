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للمرة الثانية خلال 48 ساعة ..انقطاع المياه عن نصف مدينة أسوان

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للمرة الثانية خلال 48 ساعة ..انقطاع المياه عن نصف مدينة أسوان للمرة الثانية خلال 48 ساعة ..انقطاع المياه عن نصف مدينة أسوان

ورد لوكالة اونا ،بيان من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى باسوان ،انه سيتم اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء ، قطع مياه الشرب وحتى السابعة من صباح الغد الأربعاء، فى جميع المناطق السكنية بطريق الخزان وهى مناطق  خالد بن الوليد ،والعقاد ،ومدينة ناصر ،وطريق الخزان ،والكرور.

وذلك لإجراء اعمال اصلاح بخط المياه الرئيسى المغذى لهذه المناطق ، للمرة الثانية خلال 48 ساعة قطع مياه الشرب عن نصف مدينة اسوان.

الجدير بالذكر ،انه اول امس تم قطع المياه عن نصف مدينة اسوان ، لمدة 12 ساعة بسبب انقطاع الكهرباء عن محطة مياه جبل شيشة.

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