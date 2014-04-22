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البنك المركزي: توفير 10 ألاف وحدة سكنية بالتعاون مع “التمويل العقاري بـ 13 مدينة

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البنك المركزي: توفير 10 ألاف وحدة سكنية بالتعاون مع “التمويل العقاري بـ 13 مدينة البنك المركزي: توفير 10 ألاف وحدة سكنية بالتعاون مع “التمويل العقاري بـ 13 مدينة

البنك المركزى المصرى

استعرض اجتماع المجموعة الإقتصادية برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، التقدم المحرز فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، من خلال قروض يتم سدادها على فترة زمنية طويلة تصل إلى 20 عاماً بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضي الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8% لمتوسطي الدخل.

وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، وزراء النقل، والزراعة ، والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية والتضامن الاجتماعى.

وأكد رئيس البنك المركزى أنه بدء تنفيذ خطة توفير الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى، وذلك بإتاحة 10 آلاف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضى الدخل بثلاث عشرة مدينة من المدن الجديدة، بمختلف محافظات الجمهورية كخطوة هامة ومحورية نحو التعامل الفعال مع مشكلة الإسكان فى وتوفير مسكن ملائم للشباب. وفى هذا الإطار تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن البنك المركزى ووزارات الإسكان والمالية وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقارى لبحث مقترح توسيع نطاق المبادرة لتشمل مناطق أخرى بخلاف المجتمعات العمرانية الجديدة.

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