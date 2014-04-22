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ميادة الحناوى تعود لساحة الغناء بأغنية “الشهيد”

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ميادة الحناوى تعود لساحة الغناء بأغنية “الشهيد” ميادة الحناوى تعود لساحة الغناء بأغنية “الشهيد”

أنتهت المطربة ميادة الحناوى من تسجيل أحدث أغنياتها “الشهيد”،وهى من كلمات شادى خليفة وألحان هلكوت زاهى.
> وتعود ميادة بهذة الاغنية للساحة الفنية بعد غياب يزيد عن الخمس سنوات، ولم تفسر حتى الان هى والمنتج محسن جابر أسباب تأخر طرح الآلبومات التى أعلنوا عنها عم2009.
> و تعاملت ميادة في ألبوماتها التى لم تطرح بعد مع الموسيقار الكبير محمّد سلطان في أغنيتين هما “رجعنا لبعضنا”، و”أنا اللي جبتو لنفسي”، اللتان سبق وسجّلتهما في اليونان منذ 15 سنة ، كما يضمّ أغنية “ما تتنسيش”، التي لحّنها الموسيقار بليغ حمدي، بالاضافة لمجموعة أغانى لحنها صلاح الشرنوبي ومحمّد ضياء الدين وعمرو مصطفى

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