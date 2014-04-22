أنتهت المطربة ميادة الحناوى من تسجيل أحدث أغنياتها “الشهيد”،وهى من كلمات شادى خليفة وألحان هلكوت زاهى.
> وتعود ميادة بهذة الاغنية للساحة الفنية بعد غياب يزيد عن الخمس سنوات، ولم تفسر حتى الان هى والمنتج محسن جابر أسباب تأخر طرح الآلبومات التى أعلنوا عنها عم2009.
> و تعاملت ميادة في ألبوماتها التى لم تطرح بعد مع الموسيقار الكبير محمّد سلطان في أغنيتين هما “رجعنا لبعضنا”، و”أنا اللي جبتو لنفسي”، اللتان سبق وسجّلتهما في اليونان منذ 15 سنة ، كما يضمّ أغنية “ما تتنسيش”، التي لحّنها الموسيقار بليغ حمدي، بالاضافة لمجموعة أغانى لحنها صلاح الشرنوبي ومحمّد ضياء الدين وعمرو مصطفى
ميادة الحناوى تعود لساحة الغناء بأغنية “الشهيد”
أنتهت المطربة ميادة الحناوى من تسجيل أحدث أغنياتها “الشهيد”،وهى من كلمات شادى خليفة وألحان هلكوت زاهى.