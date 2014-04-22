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جمعية مصطفي محمود بالأقصر تتبنى مشروع للاستفادة من مخلفات القصب‎

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جمعية مصطفي محمود بالأقصر تتبنى مشروع للاستفادة من مخلفات القصب‎ جمعية مصطفي محمود بالأقصر تتبنى مشروع للاستفادة من مخلفات القصب‎

قال المهندس محمود طه ،مدير جمعية الدكتور مصطفى محمود بالأقصر ،ان الجمعية تبنت فكرة مشروع للاستفادة من مخلفات القصب وإعادة تدويرها كعلف للمواشي.
> واشار الى ،ان هذه الفكرة تعتمد على الاستفادة من مخلفات زراعة القصب بعد جمع المحصول ، حيث يتبقى الأوراق الجافة ولا تستغل بشكل مفيد للمجتمع ، حيث ينتج الفدان من 2-4 طن اوراق جافة يتم التخلص منها بالحرق او فى صناعة الطوب وإشعال النيران لاغراض الطهى فقط.
> واضاف ان ،”الجمعية بالتعاون مع اساتذة وخبراء فى الإنتاج الحيوانى ، اتفقت على جمع هذه الاوراق وتحويلها الى “علف ماشية” باستخدام آلة “درس القمح” المتوفرة لدى الفلاحين فى كل مكان ، وتم تقطيع هذه الاوراق الى تبن وأخذ عينات منها الى جانب تحليلها سابقا وتبين انها ذات قيمة غذائية اعلى من تبن القمح ،وارخص منه فى التكلفة حيث تصل تبن القمح من “1000-1300″ جنيه للطن ، بينما تبن اوراق القصب يصل الى 500 جنيه للطن واعلى قيمة غذائية ، وهذا هو مفهوم التنمية المراد الوصول اليه ، حيث تم زيادة دخل مزارع القصب من اشياء لايتم استخدامها وهم يمتلكونها ولكن لايعرفون قيمتها.

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