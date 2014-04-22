مباشر - وادي دجلة 0-1 الإسماعيلي .. جون أنطوي يتقدم للدراويش

ينقل FilGoal.com تغطية حية لمباراة وادي دجلة والإسماعيلي ضمن الدوري الممتاز يوم الثلاثاء.

ويلعب الفريقان ضمن الجولة 18 من مباريات المجموعة الثانية.

أهمية المباراة زادت بعد فوز بتروجيت متصدر المجموعة على الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة، كون الإسماعيلي يحتل المركز الرابع بفارق نقطة أقل من الأبيض.

ومرت الـ20 دقيقة الأولى من المباراة بلا أي فرص حقيقية رغم وجود مناوشات على المرميين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 75 تقدم جون أنطوي للدراويش بهجمة منظمة تبادل فيها الكرة مع محمد زيكا وانفرد بعصام الحضري وسجل.

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