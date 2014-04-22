مصدر مقرب من متعب: ضابط الشرطة هو من اختلق الأزمة

قال مصدر مقرب من عماد متعب مهاجم الأهلي أن المشادة التي وقعت بينه وبين ضابط شرطة يوم الثلاثاء كانت بسبب اضطهاد الثاني للاعب.

ودخل متعب في مشادة مع ضابط وأمين شرطة في التجمع الخامس، ليتم احتجازه في قسم شرطة القاهرة الجديدة.

وصرح مصدر أمنى في وقت سابق، أن السبب هو استخدام المهاجم الدولي السابق سلاحه الشخصي لتهديد الضابط.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "متعب لم يترك سيارته في مكان مخالف كما قيل، والدليل على ذلك أنه وجد أمين الشرطة يضع الكلبش على سيارته دون السيارات الأخرى المتروكة في نفس المكان".

وتابع "عندما تحدث متعب مع أمين الشرطة بشأن هذا الأمر، تدخل الضابط وأظهر اضطهادا للاعب".

ونفى المصدر المقرب من متعب، أن يكون اللاعب أخرج سلاحه الشخصي لتهديد الضابط.

وأوضح "متعب كان بصحبة زوجته وابنته ولم يلجأ إلى سلاحه الشخصي، ويمكن اللجوء إلى كاميرات المراقبة في داون تاون مول للتأكد من ذلك".

وأتم "ولإثبات التهمة على متعب، قام الضابط بكلبشة السيارات المتواجدة في المكان حتى يُكذب أقواله".