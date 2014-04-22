مروان محسن: لم نخش الزمالك

أكد مروان محسن مهاجم بتروجيت أن فريقه لم يخش مواجهة الزمالك لذلك حقق عليه الفوز الكبير برباعية.

وتغلب بتروجيت على الزمالك 4-2 في الجولة 17 من الدوري مساء الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس.

وقال محسن في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء "دخلنا المباراة من أجل الفوز فقط، ولم نخش مواجهة الزمالك رغم اسمه الكبير".

وتابع "حتى بعد التأخر كان لدينا إيمان بأننا قادرون على العودة وإحراز الكثير من الأهداف".

وتربع بتروجيت على صدارة المجموعة الثانية برصيد 33 نقطة، بينما تراجع الزمالك للمركز الثالث برصيد 25 نقطة.

وأضاف محسن "لدينا طموح كبير هذا الموسم، وعلينا نسيان الفوز والتركيز في المباريات المقبلة".