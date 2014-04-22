مرتضى منصور: مباراة بتروجيت حضرها 2000 مشجع!

ألمح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتقديم شكوى لإعادة مباراة فريقه مع بتروجيت التي خسرها يوم الثلاثاء.

وسقط الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين من بتروجيت متصدر المجموعة الثانية في ملعب عجرود بالسويس.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "هذه مجرد مباراة خسرناها، لابد أن يكون هناك فريق ينتصر وآخر يخسر، الفريق تعرض لكبوة وسيخرج منها".

وأضاف "وجود 2000 مشجع لبتروجيت في المدرجات رغم إقامة المباراة بدون جماهير أمر لن نتجاهله".

وأوضح رئيس الزمالك الجديد أن الكاميرات رصدت وجود المشجعين في المدرجات.