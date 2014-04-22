حملة أمنية ليبية ضد أوكار الفساد في بنغازي

أكد الناطق باسم الغرفة الأمنية بنغازي، إبراهيم الشرع، أن قوة من الغرفة تابعة للجيش والشرطة، تقوم بحملة ضد أوكار الفساد في مدينة بنغازي.

وقال «الشرع» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تمت مداهمة المتحف القديم، وعدد من المواقع بمنطقتي البركة، والكيش، التي تتخذها بعض العصابات مقارا للمتاجرة بالسموم المخدرة والخمور، وغيرها من «الممارسات الدنيئة».

وأضاف المتحدث أن المداهمة أسفرت عن القبض على عدد من الخارجين على القانون، وبحوزتهم المواد الممنوعة شرعاً وقانونًا، حيث تم ضبط كميات من الخمور المستوردة والمحلية الصنع، وكذلك أعداد كبيرة من الحبوب المخدرة وقطع من الأسلحة والذخائر والأموال.

وأعلن أن القوة تمكنت من القبض على عدد منهم، في حين تمكن آخرون من الفرار، وجارٍ التحقيق مع من تم القبض عليهم وتعقب الفارين منهم.

وأشار «الشرع» إلى أن هذه المداهمة، التي جرت على دفعتين، لم تسفر عن أي إصابات في صفوف القوة الأمنية، وستستمر الحملة حتى يتم ردع جميع الخارجين على القانون.