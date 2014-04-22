أخبار عاجلة

الأخبار - عرض للأزياء ذات الطابع الإسلامي لمصممي أزياء العالم فى كوالالمبور -
أليجري: نابولي لا يقل عن برشلونة في أي شيء -
فينجر: جماهير أرسنال اعتادت على المشاركة في دوري الأبطال بسهولة -
الإصابة تبعد «فاران» عن مباراتي بايرن ميونيخ وبرشلونة -
ريال مدريد يسعى للتعاقد مع خليفة مارسيلو من أتلتيكو مدريد -
الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر" -
الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

حملة أمنية ليبية ضد أوكار الفساد في بنغازي

Google+ Print

أكد الناطق باسم الغرفة الأمنية بنغازي، إبراهيم الشرع، أن قوة من الغرفة تابعة للجيش والشرطة، تقوم بحملة ضد أوكار الفساد في مدينة بنغازي.

وقال «الشرع» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تمت مداهمة المتحف القديم، وعدد من المواقع بمنطقتي البركة، والكيش، التي تتخذها بعض العصابات مقارا للمتاجرة بالسموم المخدرة والخمور، وغيرها من «الممارسات الدنيئة».

وأضاف المتحدث أن المداهمة أسفرت عن القبض على عدد من الخارجين على القانون، وبحوزتهم المواد الممنوعة شرعاً وقانونًا، حيث تم ضبط كميات من الخمور المستوردة والمحلية الصنع، وكذلك أعداد كبيرة من الحبوب المخدرة وقطع من الأسلحة والذخائر والأموال.

وأعلن أن القوة تمكنت من القبض على عدد منهم، في حين تمكن آخرون من الفرار، وجارٍ التحقيق مع من تم القبض عليهم وتعقب الفارين منهم.

وأشار «الشرع» إلى أن هذه المداهمة، التي جرت على دفعتين، لم تسفر عن أي إصابات في صفوف القوة الأمنية، وستستمر الحملة حتى يتم ردع جميع الخارجين على القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية