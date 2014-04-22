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ضبط 200 ساعة بحوزة راكب عائدًا من قطر

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ضبط 200 ساعة بحوزة راكب عائدًا من قطر ضبط 200 ساعة بحوزة راكب عائدًا من قطر

 

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء راكبا مصريا حاول تهريب 200 ساعة “كاسيو”و قيمتها 100 ألف جنيه داخل حقائبه لدى عودته من قطر ، تم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذى وافق على التصالح .
> أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة إشتبه عزت ميخائيل مدير الجمرك فى حقائب الراكب ” م .ع ” وبفتحها عثر بداخلها على 200 ساعة “كاسيو” قيمتها 100 ألف جنيه.

أمر أحمد حسن عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بإحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذى وافق على التصالح وسداد الغرامات والرسوم الجمركية المقررة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده .

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