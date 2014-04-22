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أصحاب المخابز بدمياط يعلنون الإضراب عن الطعام للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة

  • مصر
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أعلن عدد من أصحاب المخابز بمحافظة دمياط، مساء الثلاثاء، الإضراب عن الطعام داخل مبنى الغرفة التجارية بدمياط، مهددين بغلق مخابزهم، وذلك احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وقال شريف بدوي، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بدمياط، إن مطالب أصحاب المخابز تتلخص في المطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة لدى وزارة والخاصة بفروق التكلفة والتصنيع والبالغة 10 ملايين جنيه، بالإضافة للمطالبة بتطوير المخابز عن طريق الصندوق الاجتماعي، خاصة وأن مسؤولي الصندوق الاجتماعي في دمياط يرفضون التعامل مع أصحاب المخابز بحجة وجود تعليمات بذلك من وزارة التموين.

كما استنكر أصحاب المخابز الارتفاع الهائل وغير المبرر في فواتير المياه والكهرباء، علاوة علي المطالبة بضرورة وضع آلية لتنفيذ منظومة الخبز الجديدة التي تعتزم الوزارة تنفيذها بما يضمن حقوق المواطن ومصالح أصحاب المخابز، على حد سواء.

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