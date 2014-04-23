مدير أمن الشرقية يلتقى بالضباط والأفراد مركزشرطة مشتول السوق

كتب/ عبدالحميد شومان

عقد صباح اليوم الثلاثاء اللواءسامح الكيلاني مساعدالوزير مدير أمن الشرقية لقاء مع ضباط وأفراد مركز شرطة مركزمشتول السوق وأعضاء نادي أفراد الشرطة لبحث مطالبهم والاستماع إلى مشاكلهم .

اللقاء كان برعاية العقيد محسن قمحاوي مأمور المركز وبحضور السادة ضباط المباحث الرائد أحمد العزازي والملازم أول لطفي عبدالعال والملازم أول محمود شكري والملازم أول محمد لطفي ومن الأمناء البارزين الأمين أبو العلا زالأمين جلال والأمين عماد القطاوي والأمين ناصر الجندي ومحمد شريف وعادل مصطقي وأحمد صلاح هذا الي جانب أن الجميع يعمل بتفاني لآداء واجبه

وشدد الكيلاني علي بث روح التآخي والود بين الأفراد ولا فرق ما بين نظامي ومباحث كلنا أبناء الشرطة.. كما أضاف بأننا تنفيذيين لنكون في خدمة المواطن والحرص علي أمنه ولسنا صوتا علي ظهور المواطنين كما شكر سيادته ثورة 25 يناير التي زرعت روح التقارب بين الشرطة والشعب وأننا جميعا لابد من تطبيق شعار الشرطة في خدمة الشعب..

وأكد علي تكثيف التواجد الأمني أمام المنشآت الهامة بالمدينه وشدد علي أن مشتول موقعها الجغرافي الذي يربط بين الشرقية والقليوبية يجعل من رجال الشرطه أسود وليس رجال عاديين لسد فجوة هذا الرابط الجغرافي حيث تأتينا من هناك معظم القضايا بمجهود وتوجيهات السيد العقيد مأمور المركز.

إستمع الكيلاني الي جميع الأفراد ووعدعم بأنه سيسعي لزيادة التسليح كما قام بتقديم شهادات تقدير للأفراد حرصا منه علي رفع الروح المعنوية ولزيادة الحافز المعنوي ... كما شدد في نهاية اللقاء بأنه في الوقت الراهن لا وجود للفتن بينا الأفراد وبعضها وأكد الكيلاني أننا جميعا في خدمة الوطن والمواطن وشكر رئيس مباحث مشتول علي مجهوداته وملاحقته للبؤر الإجرامية التي هي هدفنا الحقيقي.

شبكةعيونالإخبارية

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