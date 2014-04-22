الصحة: 16 وفاة وإنقاذ 7 من الغرق حصيلة أحداث احتفالات شم النسيم

أعلنت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم عن وفاة ١٦ مواطنا وإنقاذ ٧ آخرين من الغرق حصيلة أحداث احتفالات شم النسيم على مستوى الجمهورية.

حيث شهدت محافظة بنى سويف وفاة ٢ غرقا أمام معدية الشناويه، وفى محافظة الغربية شهدت غريقين فى عزبة العمدة ساحل الجوابر بالمحلة الكبرى بحر أبو على، وفى محافظة المنوفيـــــــة بمركز شبين أمام كوبرى الهويس وعزبة العمدة بشبين شهدت غريقا واحدا، وفى محافظة بورسعيد غريق آخر بشاطئ المغربى بورسعيد، وفى أسوان وقعت حالة غرق آخر فى جزيرة بربر.

أما البحر الأحمر فشهد وفاة اثنين غرقا، وإصابة ٤ بغيبوبة بمركز القصير أمام شاطئ القصير واستراحة كنيسة الكيلــو 8، ومحافظة الشرقية شهدت غريقا ببحر مهيف بالزقازيق، وفى محافظة سوهاج شهدت ٢ غرقى، ومحافظة جنوب سيناء بمنطقة حرس حدود حمام موسى شهدت مصابين وتم نقلهم لمستشفى الطور العام، كما غرق مواطن بمحافظة أسيوط عند المرسى السياحى أمام مدرية أمن أسيوط.

كما شهدت محافظة السويس حادث ٢ غرقى فى الشاطئ العام بالسويس، وفى محافظة كفر الشيخ تم انتشال جثة غريق.