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وزير العدل يفتتح الاجتماع الخامس للجنة مكافحة الاتجار بالبشر

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وزير العدل يفتتح الاجتماع الخامس للجنة مكافحة الاتجار بالبشر وزير العدل يفتتح الاجتماع الخامس للجنة مكافحة الاتجار بالبشر

افتتح المستشار نير عثمان وزير العدل ,اليوم الثلاثاء -الاجتماع الخامس للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر, وذلك لإعداد التقرير السنوى السادس للجنة .

وشارك فى الاجتماع المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والمستشار أحمد السرجانى رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وتناول جدول أعمال الاجتماع الخامس للجنة النظر فى تفعيل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والتحديات التى تواجه إنفاذه .

وقال المستشار عبد العظيم العشرى – رئيس لجنة الإعلام - إنه تم عرض تفاصيل زيارة الوفد القضائى المصرى لإيطاليا فى إطار تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالى فى مجال الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية , والتأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية فى ذات المجال .
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