أحمد زويل يوجه كلمة مسجلة لطلاب وأولياء أمور الجامعة لطمأنتهم المدينة

التقى الدكتور شريف صدقى رئيس جامعة النيل وأعضاء هيئة التدريس بالعشرات من أهالى الطلاب داخل المبنى الأكاديمى بالشيخ زايد الذى تواصل فيه مدينة زويل ممارسة مهامها العلمية وتقديم خدماتها التعليمية.

وقدم الدكتور صدقى شرحا وافيا لما يجرى فى المدينة وطرق التدريس بالجامعة التى تضاهى أرقى الجامعات التعليمية، وأكد للحضور فى بيان للجامعة أن فكرة إنشاء مقر جديد لمدينة زويل كانت رغبة من مسئولى المدينة من أجل انطلاقة حقيقة للمشروع القومى بعيدا عن أى صراعات وأجاب عن الأسئلة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية حتى بناء المبانى الجديدة وأطمأن أولياء الأمور تماما مؤكدين دعمهم الكامل للمشروع القومى ومدينة زويل.

وأشارت رضا عبد القادر والدة محمد أبو العينين رئيس اتحاد الطلاب إلى أن الاجتماع رائع وأنها وباقى أولياء الأمور اطمئنوا تماما وجميعهم مع المدينة قلبا وقالبا وأشادت بأعضاء هيئة التدريس الذين يقدمون خلاصة علمهم وجهدهم للطلاب.

وقال محمد فريد والد الطالب معتصم أنه كان اجتماع ممتاز وجاء استجابة لنا كأولياء أمور، مشيراً إلى أولادنا كان عندهم فرص كبيرة فى أماكن كثيرة ولكننا اخترنا جامعة زويل.

كان الدكتور أحمد زويل قد حرص على توجيه كلمة مسجلة للحضور طمأنهم فيها على مستقبل مدينة زويل التى تحظى بدعم شعبى ورسمى، مؤكداً أن العمل مستمر بقوة دفع أكبر وأنه قريباً سيكون على أرض مصر صرح علمى عالمى يتم الإعداد له حاليا وبتصميميات مستوحاة من ثقافتنا العربية الإسلامية وتاريخنا الفرعونى وسوف تشارك هذه الدفعة من الطلاب فى بناء الصرح، مؤكداً أنهم سيمثلون مستقبل مصر العلمى، مشيداً بما يحققه الباحثون بالمعاهد البحثية من إنجازات علمية لخدمة المجتمع المصرى.



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