رئيس الوزراء يزور تنزانيا وتشاد الجمعة المقبلة

يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل بزيارة لتنزانيا تستغرق يومين فى إطار جولة أفريقية تشمل تشاد أيضا .

ويشارك رئيس الوزراء خلال زيارته لدار السلام فى احتفالات تنزانيا بيوم الوحدة ، ويجرى مباحثات مع كبار المسئولين هناك حول وسائل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية ، كما يعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة فى الاحتفال ، تتناول سبل دعم التعاون بين مصر وهذه الدول .

ويزور رئيس الوزراء دولة تشاد يوم السبت المقبل لمدة يومين ويلتقي خلالها الرئيس ادريس ديبى لبحث التعاون الثنائى بين البلدين وسبل تدعيمه خاصة فى مجال الزراعة والاستثمارات المشتركة ومساهمة الشركات المصرية فى مشروعات البنية الاساسية في تشاد .

ومن المقرر أن يقوم المهندس ابراهيم محلب يومى 8 و 9 مايو المقبل بزيارة غينيا الاستوائية لاجراء مباحثات من كبار المسئولين هناك فى المجالات الاقتصادية والتجارية .

تجدر الإشارة إلى أن شركة المقاولين العرب تقوم بتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية فى غينيا الاستوائية حيث فازت الشركة مؤخرا بعقد تنفيذ مشروع سكني لإقامة 1000 وحدة سكنية بتكلفة مائة مليون دولار .

أ ش أ