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ضبط 750 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالغربية

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ضبط 750 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالغربية ضبط 750 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالغربية

تلقي العميد أحمد الخواجة، مدير مباحث بالغربية، إخطارًا، بتوافر معلومات حول قيام (محمود. ش – 33 عامًا – تاجر)، مقيم بقرية العامرية التابعة لمركز المحلة الكبري، بإنشاء مصنع غير مرخص بقرية كفر سالم التابعة لمركز بسيون، لتصنيع الأسماك المدخنة “الرنجة” غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وطرحها للبيع في الأسواق.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط 150 صندوق “رنجة”، بإجمالي 750 كيلو جرامًا مدون عليها إنتاج مصنع التوفيق لتصنيع الأسماك، ومعدة للبيع.

تم التحفظ على المضبوطات، وبسؤال المتهم اعترف بحيازته لها بقصد البيع، وأنه يزاول نشاطه دون ترخيص، وحرر محضر رقم 5861 جنح مركز بسيون، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

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