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بيكيه يتمنى تتويج أتليتكو مدريد بدوري الأبطال

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بيكيه يتمنى تتويج أتليتكو مدريد بدوري الأبطال بيكيه يتمنى تتويج أتليتكو مدريد بدوري الأبطال

برشلونة، (إفي): أعرب مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه عن أمله في تتويج مواطنه أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويستضيف أتليتكو مدريد تشيلسي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب فيسينتي كالديرون.

وقال بيكيه في تصريحات صحفية: "أتمنى تتويج أتلتيكو باللقب، لأنه الوحيد ضمن الأندية التي وصلت لنصف النهائي الذي لم يفز بدوري الأبطال حتى الآن".

وتأتي تصريحات اللاعب على الرغم من أن أتلتيكو مدريد هو الذي اخرج فريقه من ربع نهائي البطولة ووجود بيب جوارديولا مدربه السابق في البرسا على رأس الجهاز الفني لبايرن ميونيخ الألماني الذي سيحل ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو.

وأضاف اللاعب "لدي أصدقاء في الفرق الأربعة، ولكن فوز اتلتيكو باللقب أفضل في وجهة نظري، خاصة أنه الوحيد الذي لا يوجد لديه لقب دوري الأبطال في خزائنه".

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