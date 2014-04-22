للمرة الثانية.. رفع جلسة محاكمة المتهمين فى قضية خلية الماريوت لإصدار القرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة 20 متهماً، بينهم أربعة أجانب من مراسلى قناة الجزيرة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية الماريوت للمرة الثانية, وذلك لاصدار القرار.

يذكر أن النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر