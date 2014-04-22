“زمالك ميدو”.. لعب 16 مباراة فاز في 9 وست تعادلات وهزيمتين

إعداد: عطيه عبد الخالق

منذ تولي أحمد حسام ميدو، مهمة المُدير الفني لنادي الزمالك، خلفًا لحلمي طولان.. لعب الزمالك تحت قيادة ميدو في الدوري المصري 10 مبارايات، و في بطولة أفريقيا 6 مباريات.

في الدوري:

فاز في 5 وتعادل في 4 مبارايات وهُزم في مباراة وحيده، احرز الزمالك في الدوري 18 هدف بينما دخل شباكه 7 اهداف.

في إفريقيا:

لعب 6 مبارايات فاز في 4 مبارايات منها وتعادل في مباراتين، احرز الزمالك 9 اهداف ولم تستقبل شباكه أية أهداف.

> بذلك يكون مجموع مباريات الزمالك تحت قيادة ميدو 16 مباراة، فاز في 9 مبارايات وتعادل في 6 وهٌزم مباراة واحدة فقط.

مجموع الأهداف:

و أحرز الزمالك خلال تلك المباريات 27 هدفًا، بواقع 1.7 هدف في المباراة الواحدة، واستقبلت شباكه 7 أهداف، بمعدل 0.5 هدف في المباراة الواحدة.