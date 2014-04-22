ألونسو: ريال مدريد أثبت قوته أمام برشلونة.. ولكننا نحتاج رونالدو

مدريد، (إفي): أعرب لاعب وسط ريال مدريد الإسباني شابي ألونسو يوم الثلاثاء عن ثقته في أن زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون قد تعافى وسيتمكن من المشاركة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، مؤكدا أنه "لاعب أساسي".

فرغم تمكن الملكي من التغلب على غريمة برشلونة والفوز بلقب كاس ملك إسبانيا دون مشاركة رونالدو في اللقاء بسبب الإصابة، يؤكد ألونسو على أهمية مشاركة اللاعب البرتغالي في لقاء نصف النهائي أمام الفريق البافاري.

وأوضح أن مشاركته "تغير لنا خصائص الفريق، لأن كريستيانو يمنحنا الكثير من الطاقة والقوة لخلق الفرص وتسجيل الأهداف. إنه بالنسبة لنا لاعب أساسي، وحين يكون بالملعب نستفيد من ميزاته".

وتابع ألونسو قائلا: "لقد أثبتنا في نهائي كأس الملك أننا فريق حقيقي وبوسعنا تقديم أفضل ما لدينا دون رونالدو، لكنه لاعب هام للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف "كريستيانو سيلعب إذا ما كان بحالة طيبة مائة بالمائة. إنه قراره الشخصي وقرار المدرب والفريق الطبي. إنهم جميعا سيناقشون هذا الأمر وسيقررون الافضل"، مؤكدا من جديد على أن كريستيانو "لاعب هام ونحتاجه من أجل اللعب".