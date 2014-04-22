جوارديولا: أتمنى أن يلعب رونالدو أمام بايرن ميونيخ

مدريد، (إفي): قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الألماني إنه يأمل في مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد في المواجهة التي ستجمع العملاقين الأربعاء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بملعب سانتياجو برنابيو.

وصرح جوارديولا في مؤتمر صحفي: "ليت كريستيانو يلعب، كرة القدم لعبة جماعية من أجل الجماهير التي ترغب في رؤية الأفضل وهو واحد من أفضل اللاعبين دون شك".

وأضاف المدرب "على الرغم من هذا اذا لم يلعب فإن لاعب آخر يتمتع بمهارات أخرى سيلعب، لأن إسكو يلعب من لمسة واحدة وكريستيانو على المساحات، رونالدو قادر على التهديف بصورة أكبر ولكن إسكو يعطي المزيد من الاستمرارية للعب".

وتابع جوارديولا "قد يلعبون بخطة 4-3-3 مثل نهائي كأس الملك ولكن الجمهور لن يختلف، في ظل وجود شابي ألونسو وسرخيو راموس فإنهما يقدران على دفع الكرة للأمام بصورة جيدة، وسواء كوينتراو أو مارسيلو فكلاهما يتميز في الجانب الهجومي، بنزيمة يمنح أيضا الكثير من الاستمرارية للعب".

وعن خاصية السرعة التي تميز النادي الملكي أردف "لا أعرف كيف يفعلون هذا الأمر، ولكن الريال دائما ما يتعاقد مع اللاعبين الذين يركضون كثيرا، لديهم أربعة هم دي ماريا وبيل وكريستيانو وبنزيمة، وهم قتلة في المساحات الفارغة، اللعب أمامهم ليس سهلا، ولكن سنحاول الهجوم بأفضل صورة ممكنة والدفاع بأفضل شكل ممكن وتقديم مباراة تريحنا".

واعتبر المدرب أن الريال تطور كثيرا خلال الموسم الجاري، حيث أضاف "شاهدتهم في بداية الموسم ومنتصفه والآن قرب النهاية، والحقيقة أنهم تطوروا كثيرا في عملية طبيعية يحتاجها أي مدرب لمعرفة امكانيات كل لاعبيه واحداث التغييرات المناسبة".

وأكمل جوارديولا "ريال مدريد هو دائما ريال مدريد، سواء مع مدربه الحالي أو آخر، في ظل وجود هؤلاء اللاعبين أو غيرهم، دائما ما يوجد شيء خاص يميزهم، إنه من أصعب المنافسين الذين من الممكن أن تواجههم على الصعيد الفردي في نصف النهائي".