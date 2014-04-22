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حقيقة عودة "حلاوة روح" إلى صالات السينما في مصر

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حقيقة عودة "حلاوة روح" إلى صالات السينما في مصر حقيقة عودة "حلاوة روح" إلى صالات السينما في مصر

نفى منيب الشافعي رئيس غرفة صناعة السينما في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، ما تم تداوله بشأن إعادة عرض فيلم "حلاوة روح" للفنانة هيفا وهبي في دور العرض المصرية يوم الخميس المقبل.
وأكد أنّ ما أشيع ليس إلا معلومات مغلوطة، وأنّ رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أمر بإعادة عرضه على الرقابة وهذا كفيل أن ينهي أي شائعات.
من جانبه أيضاً، نفى عبد الستار فتحي رئيس لجنة المشاهدة بالرقابة على المصنفات الفنية هذا الخبر، قائلاً إن الفيلم لا يزال متوقفاً، وإنه كان يتمنى إعادة عرضه لأن ما يهمه هو مصلحة السينما المصرية ودوران عجلة الإنتاج في .

 

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