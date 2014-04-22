السّفينة "كوين إليزابيث" تزور إمارة أبوظبي للمرة الأولى

وصلت السّفينة "كوين إليزابيث" أحدث السّفن السّياحية الفاخرة، التّابعة لشركة كونارد العالمية، إلى ميناء زايد في أبوظبي يوم الخميس في 17 نيسان/ أبريل، حيث قام الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" بزيارة السّفينة التي تقصد أبوظبي للمرة الأولى.

ورافق الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان خلال زيارته إلى السّفينة، الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ، حيث قاما بالتّرحيب بقبطان اليستار كلاركس وطاقمه، فيما تمّ تبادل الدّروع التذكارية احتفالاً بهذه المناسبة الخاصّة؛ وذلك حسب الأعراف المتّبعة في الموانئ العالمية، إذ جرت العادة على أنّ يقوم ميناء الوصول بتقديم درع تذكارية ترحيباً وتخليداً لذكرى الزيارة الأولى التي تقوم بها السفينة إلى البلد.

وخلال الزيارة، عبّر الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عن أهمية وجود هذه السّفينة في أبوظبي، نظراً إلى ما ستُضيفه إلى قائمة إنجازات البلد السّياحية. وكشف الشيخ في حديثه عن وصول سفينتين سياحيّتين، تُديرهما شركة "كونارد" العالمية في الموسم المقبل.

من جهته، عبّر الكابتن محمد جمعة الشامسي عن سعادته بوصول السّفينة "كوين إليزابيث" العالمية إلى إمارة أبوظبي، ورحّب بطاقمها، معتبراً أنّ أبوظبي أصبحت تتمتّع بمزيج من الثقافة والتّراث والتّرفيه.

يُشار إلى أنّ السّفينة وصلت الإمارة قبل موعدها المحدّد، الأمر الذي أتاح للركّاب البالغ عددهم 1950 راكباً وقتاً أطول، من أجل زيارة الأماكن السياحية في البلد.

يُذكر أنّ "كوين إليزابيث" ليست السّفينة الأولى التي تزور إمارة أبوظبي للمرة الأولى، بل هي السّفينة العاشرة والأخيرة التي اختتمت هذا الموسم بوصولها.

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