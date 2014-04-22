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أيمن أبو حديد:برنامج زمنى لإزالة التعدى على الزراعات بكل المحافظات

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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حملاتها المكبرة بالمحافظات المختلفة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ضمن برنامج زمنى يتابعه الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لإزالة التعديات والحد من مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

ونجحت الوزارة فى حملتين مكبرتين اليوم الثلاثاء، لإزالة التعديات بمحافظتى القليوبية والمنوفية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة، من إزالة عدد 8 حالات تعدى بمدينة قها بمحافظة القليوبية، على مساحة إجمالية 11 قيراطا، و22 سهما، و8 حالات أخرى بمركز الباجور محافظة المنوفية، بمساحة إجمالية 6 قراريط.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات الثلاثاء، أن مستمرة فى إزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأنها ستتصدى بكل حزم لأية محاولات من شأنها تجريف الأراضى الزراعية أو البناء عليها، مشيراً إلى أن الوزارة كانت قد أعدت برنامجاً زمنياً لإزالة كافة التعديات الواقعة بالمحافظات المختلفة، مشيراً إلى أنه ليس هناك تهاون بأى شكل من الأشكال مع من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية.

وقال أبو حديد إن الأراضى التى يتم إزالة التعديات الواقعة عليها، سيتم إعادة تأهيلها من جديد حتى تصلح للزراعة، عن طريق جهاز تحسين الأراضى ومراكز البحوث والأجهزة المعنية بالوزارة، وذلك على نفقة المتعديين.

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مصر 365

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