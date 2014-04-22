رفع 200 طن مخلفات وإزالة التلفيات من حدائق القاهرة بعد زيارة نصف مليون مواطن

شنت أجهزة هيئة نظافة وتجميل القاهرة عقب احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم حملاتها لرفع القمامة وبقايا مخلفات رواد حدائق العاصمة ومسطحاتها الخضراء، وإعادتها إلى رونقها بعد إزالة كافة التلفيات الناجمة عن اقبال الجماهير بحدائق القاهرة العامة والمتخصصة والمتميزة فى قطاعات الإنارة والتشجير والنظافة.

وقال المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة – فى تصريح اليوم الثلاثاء- إنه بناء على تعليمات الدكتور جلال مصطفى سعيد بتكثيف حملات رفع القمامة ومخلفات زوار الحدائق فور انتهاء احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم ، ومعالجة أى أثار أو تلفيات ناجمة ورفع كفاءة كافة حدائق العاصمة وعودتها إلى رونقها ، تم رفع حوالى 200 طن مخلفات وقمامة امتلأت بها حدائق ومتنزهات القاهرة سواء العامة أوالمتميزة أوالمتخصصة عقب الاحتفالات بشم النسيم بعد أن استمتع حوالى نصف مليون مواطن قاهرى بزيارتها على مدار الأمس.

وشهدت حدائق الفسطاط والدولية واليابانية و6أكتوبر الكثافة الأعلى من حيث نسبة الأقبال من الرواد.

> وأشار السعيد إلى أن الهيئة وفروعها دفعت بكافة معداتها وأعمالها لتلك المهمة ، مع تكثيف جهودها بالأماكن التى شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين ، مؤكدا أن الحملات مستمرة اليوم للانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة الإنارة بالحدائق ومعالجة أى تلفيات أو آثارعدوان بالخضرة والأشجار أوأسوار الحدائق وزراعة النباتات والزهور والشتلات لعودة حدائق العاصمة لرونقها واستعدادها لاستقبال الزوار من جديد .

أ ش أ