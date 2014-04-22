أعلن اللواء مصطفى يسرى ،محافظ أسوان عن بدء تشغيل العبارة النيلية المخصصة لمدينة السباعية ،وذلك بعد الإتفاق مع شركة النصر للفوسفات على إستغلال المرسى الشرقى الخاص بالشركة لرسو العبارة التى تسع 100 راكب ، بجانب 4 سيارات كبيرة أو 8 سيارات صغيرة ، بالإضافة إلى 3 لانشات وأتوبيسات نهرية والتي تسع 50 راكب.

جاء ذلك ،أثناء لقاء المحافظ مع المهندس ناجح فرغلى رئيس شركة النصر للفوسفات ،والعضو المنتدب وبحضور كمال حلمى رئيس مدينة السباعية ،والذى أشار إلى أن عقد الإتفاق لإستغلال لمرسى سيكون بنظام حق الإنتفاع لحين الإنتهاء ،من إنشاء المرسى الشرقى المدرج ضمن خطة إنشاء وتطوير المراسى على مستوى المحافظة ، وهو الذى سيساهم فى القضاء على أكبر مشكلة تواجه أهالى السباعية فى التنقل بين الجانبين الغربى والشرقى للنيل.

وتابع حلمى بأن عبارة السباعية الجديدة تصل حمولتها إلي 50 طن كما وصلت تكلفتها إلى 2،8 مليون جنيه من صندوق الخدمات بالمحافظة وهى مزودة بجميع مهمات الإطفاء والإنقاذ والنجاة،طبقاً لاشتراطات هيئة النقل النهري ويقودها عدد 2 موتور قدرة كل منها 230 حصان حيث يبلغ طولها 26 متر وعرضها 10 متر وبغاطس 90 سم ، لافتاً إلى أن الشركة ستقوم من جانبها أيضاً بإعادة تأهيل المدخل الخاص بالمرسى والواقع على طريق “أسوان ،القاهرة” الزراعى ، حيث تصل مساحة المرسى إلى 4200 م2 ، يشمل الرصيف الأساسى للمرسى بجانب باركن للسيارات والمركبات بكافة أنواعها.

> وكانت عبارة السباعية وصلت فى ديسمبر 2012 ومنذ ذلك الوقت ، وهى متوقفة عن العمل بسبب عدم تجهيز مرسى خاص بها ويعد هذا الاتفاق حل مبدئى لحين ، الانتهاء من مرسى خاص بالعبارة.