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أمن المحلة يضبط 11 قطعة سلاح داخل منزل عاطل

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أمن المحلة يضبط 11 قطعة سلاح داخل منزل عاطل أمن المحلة يضبط 11 قطعة سلاح داخل منزل عاطل

أمن المحلة يضبط 11 قطعة سلاح

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة الكبري ، من ضبط 11 قطعة أسلحة نارية وبيضاء و136 طلقة متنوعة الأعيرة داخل منزل عاطل حوَّل مسكنه بقرية محلة أبوعلي التابعة لدائرة المركز، إلى وكر لتجارة الأسلحة والذخائر.

كانت معلومات ، قد توفرت لضباط مباحث مركز المحلة بقيام ، يوسف محمد يوسف (48 سنة عاطل) مقيم بقرية محلة أبوعلي بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذًا من منزله مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعرض المعلومات على اللواء علاء السباعي ، مدير المباحث الجنائية ، قرر بدوره سرعة ضبط المتهم وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المنزل المتهم وتم ضبط طبنجة مطموسة الأرقام، وطبنجة صوت معدلة، وفرد خرطوش، وبندقية رش و136 طلقة لذات الأعيرة، و7 قطع سلاح أبيض، و9 نصل حديدي، و3 رمح حديدي، و2 علبة كبريت بداخلها مادة الرصاص.

تم التحفظ على المضبوطات تحرر المحضر 22576 جنايات مركز المحلة، وباشرت النيابة التحقيق

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