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محلب يلتقي عمال مصنع «200 حربي» للاستماع لمطالبهم بعد وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء

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محلب يلتقي عمال مصنع «200 حربي» للاستماع لمطالبهم بعد وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء محلب يلتقي عمال مصنع «200 حربي» للاستماع لمطالبهم بعد وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء

إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

إلتقى عمال مصنع «200 حربي» بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بمقر رئاسة الوزراء قبل قليل لعرض شكواهم عليه .. وأكد العمال أنهم شكلوا وفدا لمقابلة محلب الذي قال لهم أنه سينتظر رأي الجهات الأمنية بإعتبار أن المصنع تابع للقوات المسلحة لمحاولة تدارك أي مشكلة وعلاجها.

وأضاف العمال خلال وقفنهم الاحتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء لوكالة انباء «ONA» ، أنهم نظموا وقفة احتجاحية خلال الاسابيع الماضية أمام وزارة الانتاج الحربي، و لم يستمع اليهم أحد، كما نظموا اعتصام من قبل داخل المصنع ، وقاموا بفضه بعد أن تفاوضوا مع قوات الجيش التي أتت إلى المصنع وقتها فور علمهم بالاعتصام ، ووعدوا العمال بحل المشاكل.

يذكر ان مطالب عمال مصنع 200 انتاج حربي سلاح مدرعات تتمثل في عودتهم للعمل و صرف الخصومات التي وصلت الى 50% من مراتباتهم خلال الخمس أشهر الماضية عقب تولي المهندس عاطف كامل رئاسة مجلس إدارة المصنع.

(المراسل: بكر الشرقاوي)

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