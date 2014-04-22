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أمن مطروح يضبط سيارتين لنقل الركاب بالضبعة مبلغ بسرقتهما من القاهره

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أمن مطروح يضبط سيارتين لنقل الركاب بالضبعة مبلغ بسرقتهما من القاهره أمن مطروح يضبط سيارتين لنقل الركاب بالضبعة مبلغ بسرقتهما من القاهره

 

تلقى مدير أمن مطروح إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة من ضبط سيارتين ” سوزوكي تنايه ” تعملان في نقل الركاب داخل مدينة الضبعة بعد ورود معلومات بأنه مبلغ بسرقتهما من القاهرة

حيث تم ضبط سيارة تحمل لوحات معدنية رقم 315 هـ ن هـ ماركة سوزوكى فيرانى اللون موديل 2012 قيادة فوزي م م أ مقيم العزبة القبلية الضبعة وبرفع بصمتي الشاسيه والموتور تبين أنها تحمل شاسيه رقم 140301 وموتور رقم 1130647 ومنصرف لها اللوحات المعدنية رقم 594 م ص س ومبلغ بسرقتها بقسم الضاهر بأمن القاهرة بتاريخ 3/7/2012 عن بلاغ منصور . ا . ي مقيم شارع سعد زغلول القاهرة .

كما تم ضبط سيارة تحمل لوحات معدنية رقم 9467 ق ج س ماركة سوزوكى بيضاء اللون قيادة أبو بكر ن ع س مقيم ش المطار الضبعة وبرفع بصمتى الشاسيه والموتور تبين أنها تحمل شاسيه رقم 139174 ومبلغ بسرقتها بقسم الجديدة بأمن القاهرة بتاريخ 9/12/2013 عن بلاغ نعمه م . ح . ا
> تم التحفظ على السيارتين والمتهمين بقسم الشرطة وتحرير المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق

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