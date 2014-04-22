أمن مطروح يضبط سيارتين لنقل الركاب بالضبعة مبلغ بسرقتهما من القاهره

تلقى مدير أمن مطروح إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة من ضبط سيارتين ” سوزوكي تنايه ” تعملان في نقل الركاب داخل مدينة الضبعة بعد ورود معلومات بأنه مبلغ بسرقتهما من القاهرة

حيث تم ضبط سيارة تحمل لوحات معدنية رقم 315 هـ ن هـ ماركة سوزوكى فيرانى اللون موديل 2012 قيادة فوزي م م أ مقيم العزبة القبلية الضبعة وبرفع بصمتي الشاسيه والموتور تبين أنها تحمل شاسيه رقم 140301 وموتور رقم 1130647 ومنصرف لها اللوحات المعدنية رقم 594 م ص س ومبلغ بسرقتها بقسم الضاهر بأمن القاهرة بتاريخ 3/7/2012 عن بلاغ منصور . ا . ي مقيم شارع سعد زغلول القاهرة .

كما تم ضبط سيارة تحمل لوحات معدنية رقم 9467 ق ج س ماركة سوزوكى بيضاء اللون قيادة أبو بكر ن ع س مقيم ش المطار الضبعة وبرفع بصمتى الشاسيه والموتور تبين أنها تحمل شاسيه رقم 139174 ومبلغ بسرقتها بقسم مصر الجديدة بأمن القاهرة بتاريخ 9/12/2013 عن بلاغ نعمه م . ح . ا

> تم التحفظ على السيارتين والمتهمين بقسم الشرطة وتحرير المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق