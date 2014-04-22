روبن: بايرن ميونخ لم يعد الأوفر حظًا للفوز بدوري أبطال أوروبا

اعتبر الهولندي أرين روبن، لاعب بايرن ميونخ، أن فريقه لم يعد الأوفر حظا للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الأداء الذي قدمه مؤخرًا بالدوري الألماني.

وقال اللاعب الهولندي، في تصريحات نشرتها مجلة “كيكر” الألمانية: “إننا بالدور قبل النهائي، وفي هذه المرحلة يمكن أن يحدث أي شيء، بالنظر للطريقة التي لعبنا بها مؤخرا، يمكنني القول إننا لم نعد الأوفر حظًا للفوز”.

وبعدما حسم البايرن لقب البوندزليجا لصالحه منذ أربع جولات، تراجع إيقاعه، حيث تعادل مع هوفنهايم، وخسر أمام أوجسبورج وبروسيا دورتموند، وفاز في لقاء وحيد وبصعوبة على متذيل الترتيب آينتراخت براونشفيج.

وأكد روبن أنه خلال مبارتي بايرن ميونخ أمام ريـال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، سيكون عليه هو ورفاقه استعادة مستوى الفريق السابق.

وتابع قائلًا: “إذا تمكنا من ذلك سنصل إلى النهائي. لدينا المهارة الكافية للفوز على ريال مدريد، ولكن ينبغي أن نظهرها”،لكن اللاعب الهولندي أبرز أيضا قوة الفريق الإسباني، ناديه السابق، والذي قال إنها “تجعله قادرًا على الإطاحة بأي خصم إذا واتته الفرصة”.

وكالات