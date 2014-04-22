جبرائيل: نجهز قائمة من الرموز القبطية لخوض الانتخابات البرلمانية

أكد الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان انه تم اختيار قائمة من الرموز القبطية الراغبة في الترشح لمجلس النواب القادم والدفع بها في الانتخابات القادمة وخاصة فى ظل النظام المختلط المتوقع إصداره.

وأشار جبرائيل إلى أن هناك آليات للترشح منها أن يتم تشكيل لجنة من تسعة من الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحيادية ويمكن أن تشمل وزراء وقضاة سابقين ورجال أعمال بشرط ألا يكون من بين أعضاء اللجنة من يرغب في ترشيح نفسه في أيا من المجالس النيابية.

وتابع : “وسوف تضع هذه اللجنة معايير الاختيار بعد أن يقدم كل من يرغب للترشح السيرة الذاتية عن حياته ونشاطه في لعمل العام .بالإضافة إلى اختيار هذه اللجنة للعدد المطلوب ترشحه.وأيضا ان يكون التصويت في هذه اللجنة بنسبة لا تقل عن 70% “.

وأضاف جبرائيل أنه يتم تشكيل لجنة عليا مكونة من خمسة شخصيات على غرار نظام اللجنة السابقة بشرط الا يكون من بين أعضاء اللجنة أى عضو من اللجنة السابقة وتختص اللجنة العليا بالنظر الطعون والتظلمات بالنسبة لمن لا يحالفهم الحظ في اللجنة السابقة شريطة أن يكون الطعن فى خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان قرار اللجنة الاولى لذوى الشأن وان يتم الفصل في اللجنة العليا خلال ميعاد لا يتجاوز ثلاثة ايام ويكون قراراها نهائيا .،كما يجوز ان يتضمن تشكيل اى من اللجنتين السابقتين شخصيات عامة اسلامية متوافر فيهم ذات الصفات السابقة حيث لا يزيد عددهم فى اللجنة الاولى عن ثلاثة شخصيات والعليا عن شخصيتين.

وأوضح أنه تم الإعلان عن بعض الأسماء المرشحة منها الدكتور عماد جاد ،مارجريت عازر،يوسف سيدهم،المستشار إيهاب رمزي ،الدكتور نجيب جبرائيل على أن يتم إختيار شخصيتين من كل محافظة باستثناء الإسكندرية فيتم إختيار 5 شخصيات.