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أحمر شفاه Addict Fluid Stick من Dior

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أحمر شفاه Addict Fluid Stick من Dior أحمر شفاه Addict Fluid Stick من Dior

بنظرة واحدة إلى المرآة ستتذوقين متعة التغيير فوراً. سترين نفسك مختلفةً كلياً، وحرة، وبألوان عديدة، يعبر Dior Addict عن قوة الخيال بأنقى تعابيره. أعيدي إكتشاف نفسك بالطريقة التي تشعرين بها وبالشكل الذي تريدين.
ثورة حقيقية في عالم المكياج
إبتكرت Dior أحمر الشفاه Dior Addict Fluid Stick وهو أول أحمر شفاه متعدد يمكنه فعل كل ما يخص الشفاه بلمسة واحدة.
ليس مجرد لمعان و لا مجرد طلاء حتى إنه ليس مجرد أحمر شفاه، إذ أن Dior Addict Fluid Stick يعتبر منتجاً جديداً بكل ما للكلمة من معنى. هو سائل جذاب بالكاد تشعرين به. فما يقوم به هو أنه يجمع بين قوة اللون المثلى، مع شدة اللمعان والبريق بالإضافة للخفة بحيث لن تشعري به كشعور أي مكياج آخر.إنه لون شفاه يقدّم لك إحساسا و راحة تفخرين بهما.
يعتبر Dior Addict Fluid Stick قنبلة الإبتكارات في عالم المكياج، إنه تحالف التكنولوجيا الإستثنائية.

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سيدتي