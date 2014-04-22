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رئيس "الدولية للمعاقين": "الربيع العربى" أثبت دورهم فى بناء المجتمع

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رئيس "الدولية للمعاقين": "الربيع العربى" أثبت دورهم فى بناء المجتمع رئيس "الدولية للمعاقين": "الربيع العربى" أثبت دورهم فى بناء المجتمع

قال جافييد عبيدى، رئيس المنظمة الدولية للأشخاص المعاقين فى العالم، وهى منظمة تضم 125 دولة حول العالم، إن الرسالة التى حملها الربيع العربى فى هى أن المعاقين فى مصر لهم دور مهم فى إعادة بناء المجتمع.

وأكد عبيدى، خلال المؤتمر الإقليمى الثانى للمساهمة فى النهوض بحركة الإعاقة العربية، الذى تنظمه الهيئة الإنجيلية بأحد الفنادق الكبرى اليوم، أن الأشخاص ذوى الإعاقة فى أوروبا يختلفون عن مثيلهم فى أسيا وأفريقيا من حيث الاهتمام بهم، مشددا على تركيز المنظمة على رعاية المعاقين فى المناطق الفقيرة حول العالم.

ودعا كافة الهيئات الدولية بالاهتمام بالجنوب كما يهتمون بالشمال وعدم التفرقة فى معاملة المعاق فى دولة عن أخرى، لافتا أن هناك عدد من الاتحادات تشكلت حول العالم لرعاية فئات بعينها من ذوى الإعاقة كالمكفوفين، قائلا:" من هنا جاءت فكرة تكوين منظمة ترعى كافة شئون الإعاقة فى العالم كانت تهتم منذ نشأتها وحتى عام 2011 بالتركيز على المعاقين فى عدد من الدول العربية لكنها بدأت منذ عام 2011 فى التركيز على العالم العربى وبعض الدول الأفريقية والأسيوية".

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