تقرير تخيلي - جمال حمزة يختار 4 أهلي و4 زمالك في فريق الدوري.. ويقوده ميدو

يعرض FilGoal.com اختيارات جمال حمزة مهاجم حرس الحدود لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم.

وجاءت اختيارات حمزة من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

والمثير، أن التشكيل الذي اختاره نجم الزمالك السابق ضم أربعة لاعبين من الأهلي مقابل أربعة آخرين فقط من الفريق الأبيض.

واختار مهاجم الحدود الحالي أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك كأفضل مدرب هذا الموسم.

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