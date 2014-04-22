10 نصائح من جُمانة أبو فاضل لصالون ملكي

يُعدّ الصالون تحفة المنزل، حيث تحرص كلّ سيّدة على تصميمه بشكل أنيق يحمل كلّ عناصر الفخامة، ويُحاكي الذوق الملكيّ.

مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تطلعك على التفاصيل التي تبرز عامل الفخامة في صالونك، ما يجعل من إطلالته تحيل إلى القصور والفيللات:

- استعملي الألوان الدافئة التي ترمز إلى الطابع الملكيّ، كالأحمر والأحمر القاني والذهبي.

- افرشي الأرضيات بالرخام ذي المربّعات من الأسود والأبيض، على أن تغطّيه سجادة "أنتيك" كبيرة الحجم.

- انتقي المفروشات المصنوعة من المخمل والحرير والتافتا والجلد والأورغنزا، وأدخلي التخاريج إلى الأقمشة والوسادات.

- استعيني بـ "الاكسسوارات" المذهّبة، كما الفضيّات والكريستال.

- زيّني الجدران باللوحات المحاطة بإطارات مطليّة بالذهب المعتّق والبرونز.

- أنثري المنحوتات الضخمة في الزوايا، كذلك التحف و"الأباجورات" ذات "الشابو" المخمل والحرير المطرّز.

- وزّعي الفضيّات على الطاولات، ولتكن منها الزهريات التي تحمل كرات من الكريستال.

- أدخلي التخاريج إلى الستائر المؤلفة من عدّة طبقات والمشغولة بالحرير والمخمل والقماش الشفاف (الفوال).

- زيّني المساحة التي تفصل بين الصالونين بطاولة خشب دائرية مشغولة بالحفر، تحمل زهرية تضمّ باقة من الورد الأحمر.

- ضعي المصابيح الجانبيّة الأرضيّة بجوار الأرائك، فضلاً عن تثبيت بعضها على الجدار لتسلّط الضوء على اللوحة المعلّقة عليه.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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