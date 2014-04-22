كيف تنقلين أرقام جوالك من Iphone إلى Android؟

لدى تغيير هاتفك، لا بدّ من أن تواجهك مشكلة فقدان أرقام الهواتف والتفاصيل الأخرى المرتبطة بلائحة جهات الاتّصال.

ولكن الهواتف الذكيّة الحديثة تمكّنك من نقل جميع المعلومات بشكل سلس، من دون الحاجة لطباعة مئات الأسماء والأرقام، التي جمعتها على مدى سنوات.

"سيدتي نت" يوفّر لك دليلاً مبسّطاً يشرح لك، خطوة بخطوة، كيفيّة نقل جهات الاتّصال من نظام "الآيفون" إلى "الأندرويد"، وبالعكس.

زامني جهات الاتّصال

1- إبدئي بإنشاء حساب خاص على "جيميل" Gmail، في حال لم يتوافر لديك.

2- تأكّدي من أنّك قمت بتزيل برنامج iTunes على "الكمبيوتر" أو "اللابتوب".

3- إشبكي الآيفون بجهازك وافتحي iTunes.

4- إستخدمي شريط القائمة في أعلى الشبّاك لتصل إلى تبويب info، لتتمكّني من رؤية خيارات المزامنة.

5- قومي باختيار "جهات اتّصال جوجل" الموجودة في القائمة المنسدلة بجانب صندوق "زامن جهات الاتّصال ". وبعد ذلك، أدخلي بيانات "جيميل"Gmail الخاصة بك في الشبّاك الذي سيظهر.

6- عند الانتهاء، سيتمّ نسخ جميع جهات الاتّصال الموجودة على "الآيفون" إلى حساب "جوجل" الخاص بك.

وإذا كنت ترغبين بنقل جهات الاتّصال من "الأندرويد" إلى "الآيفون"، إتبعي الخطوات التالية:

1- إفتحي "الإعدادات" على جهاز "الأندرويد".

2- إذهبي إلى "حسابات و مزامنة" واختاري حساب "جوجل".

3- إختاري "مزامنة جهات الاتّصال"، ودعي عمليّة المزامنة تنتهي.

تعديل جهات الاتّصال

عليك الدخول إلى حسابك على "جيميل" Gmail بعد إتمام عملية النسخ أو المزامنة لتعديل قائمة الاتّصال، حيث ستجدين أنّ بعض الجهات مكرّر أو بحاجة إلى تحديث بعض البيانات. لذا، استخدمي أداة "دمج جهات الاتّصال" التي يوفّرها "جيميل" Gmail. فما عليك سوى أن تنقري على "المزيد" بالقرب من المنطقة العلويّة على الجهة الشمال لشباك جهات الاتّصال في "جيميل"Gmail.

عندما تظهر لك القائمة المنسدلة، أنقري على "جد و ادمج الجهات المتكرّرة". وعند الانتهاء، سيقوم "جيميل"Gmail بالبحث عن جهات الاتّصال المتكرّرة ودمجها.

استيراد جهات الاتّصال

بعد أن قمت بنقل جميع جهات الاتّصال إلى "جيميل" Gmail و قمت بتعديلها، عليك أن تفتحي هاتفك الجديد لإدخال بيانات "جيميل"Gmail الخاصّة بك، وسيقوم جهازك باستيراد جهات الاتّصال بشكل تلقائي.

وفي حال لم تكن هذه المرّة الأولى التي تفتحين بها هاتفك الجديد، سيتوجب عليك الذهاب إلى "إعدادات" و اختيار "حسابات ومزامنة" و ستظهر لك جميع الحسابات المتزامنة مع هاتفك. في آخر الصفحة، ستجدين خيار "إضافة حساب"، حيث ستتمكّنين من إدخال بيانات "جيميل"Gmail. عندما تختارين حساب "جوجل"Google لتزامنه مع هاتفك، سيقوم الهاتف بمزامنة جميع جهات الاتّصال و نقلها إلى هاتفك، كما سيقوم تلقائيّاً بإعداد بريدك الإلكتروني، كي تتمكّني من استخدامه عبر الهاتف.