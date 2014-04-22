كل ما يجب أن تعرفيه عن ضرس العقل

كثيراً ما يُزعجك بروز "ضرس العقل"، بسبب ما يُصاحبه من آلام حادّة.

فهل لضرس العقل فائدة؟ وما هي أعراض ظهوره؟ ومتى يستدعي الأمر خلعه؟

كلّ هذه الأسئلة يُجيبك عنها الطبيب في الصحّة العامّة سامي عاصي:

يظهر ضرس العقل في نهاية الفكّ، من الجهات الأربع؛ وذلك في مرحلة الرشد والنضوج، في الفترة ما بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين من العمر. لذا اقترن اسمه بالعقل.

وعندما يبدأ بالظهور، ستشعرين ببعض الأعراض، أهمّها:

- رائحة الفم المزعجة.

- تورم اللثّة من حوله.

- الشعور بألم حادّ عند مضغ الطعام. وقد يستمرّ لبضعة أيّام، قبل أن يختفي ويعود مجدداً، بعد أسابيع عدّة.

هل لهذه الأضراس فائدة؟

تمنع أضراس العقل الأربعة الإصابة بالتسوّس، لأن باستطاعتها سدّ الفراغات بين الأسنان، حيث تتراكم بقايا الطعام.وأحياناً، تنمو الأسنان بشكل صحيح عند البعض، إلا أنّها تُسبّب مشكلات وأوجاع لدى العديد من الناس، عندما لا تجد مساحة كافية للظهور، ممّا يُسبّب التهاب أنسجة الفم المحيطة بالضرس.وينتج عن ذلك آلام لا تُحتمل، فتسارعين إلى خلعه، علماً أنّ الاختصاصيين في مجال طب الأسنان لا ينصحون بذلك إلا في الحالات الملحّة، لكونه ذا جذور عميقة، ممّا يُرتّب عليك اللجوء إلى الجراحة والخضوع لتخدير كليّ.

وبما أن ضرس العقل يبدأ بالظهور في آخر سنّ المراهقة، فإنّ الجسم يكون ضعيفاً، حيث لا يستطيع البعض تحمّل التخدير الذي يُساهم في نقص وصول الأوكسيجين إلى المخّ، ممّا يُسبّب لهم مشاكل عدّة فور انتهاء الجراحة، منها الدخول في غيبوبة والوفاة أحياناً.

متى تستدعي الحال خلع ضرس العقل؟

- عند بدء التهاب اللثّة، مع بداية ظهوره في الفمّ، مما ينتج عنه إفرازات تُعيق لعق الطعام وارتفاع حرارة الجسم.

- عندما يضغط على الأسنان المجاورة له ويُسبّب ألماً شديداً.

- عندما يميل الضرس، ممّا يؤثر سلباً في الأسنان الباقية.

- عند بروز فتحة في اللثة، حيث تتجمّع فيها البكتيريا، بسبب بروز أجزاء صغيرة من ضرس العقل عبرها.

إنّ ضرس العقل المكتمل يتمّ خلعه بسهولة. أمّا ذلك المنغرز في عظام الفكّ، فهو يستدعي شقّ اللثة وإزالة جزء من عظام الفم التي تقع على الضرس. وفي أغلب الحالات، يُنصح بخلعه جزئيّاً.

بماذا ستشعرين بعد إجراء عمليّة خلع الضرس؟

- بألم في اللثة.

- بنزيفٍ.

- بخدر في فمك وشفتيك، عند زوال مفعول المخدّر الموضعي.

- بانتفاخ يستمرّ لأسبوع. ولكنه سيزول من خلال المسكّنات التي يصفها الطبيب لك.

ثمة نصائح، اتبعيها يوم إجراء الجراحة:

- أكثري من شرب السوائل الباردة، للمساهمة في إيقاف النزيف.

- تناولي الأطعمة الليّنة بقضمات صغيرة.

- استخدمي الجهة الأخرى من الفم عند المضغ.

- احرصي على المضمضة بالماء الفاتر والملح، ابتداء من اليوم الثاني للعمليّة.

- استريحي لفترة، وراجعي الطبيب، بعد أسبوع لإزالة خيوط الجراحة.

-سارعي إلى الطبيب، عندما لا تفيدك المسكّنات التي وصفها لك.

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