مكتوم بن محمد يفتتح معرض الإمارات للوظائف

افتتح اليوم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، معرض الإمارات للوظائف 2014، والذي يضم في دورته الحالية ما يزيد عن الـ 160 شركة عارضة من القطاعين الخاص والحكومي. ويومفر المعرض مجموعة من حلقات التوعوية والبرامج التدريبية وجلسات الحوار ليجسد بذلك منصة مثالية للمواهب والكفاءات الإماراتيىة الباحثة عن فرص عمل وتطوير الحياة المهنية.

وتشهد الدورة الرابعة عشر لمعرض الإمارات للوظائف، المُقامة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله-، زيادة ملحوظة في عدد شركات القطاع الخاص، حيث وصلت إلى 90 شركة عارضة، لتسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة 29 في المائة.

وفي تعليق له على الافتتاح الرسمي للمعرض، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري، والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: "نتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لدعمه المتواصل لمعرض الإمارات للوظائف. يشهد المعرض هذا العام مشاركة متميزة من شركات القطاع الخاص العاملة في مختلف المجالات، كما يستمر شركاؤنا من القطاع الحكومي والهيئات التعليمية في التأكيد على التزامهم بالمشاركة المستمرة وتقديم الدعم اللازم".

وأضاف المري: "يستمر معرض الإمارات للوظائف في دعم خطط وسياسات ومبادرات التوطين الحكومية، وذلك من خلال توفير منصة يتمكن من خلالها الشباب والكوادر الإماراتية من التعرف على الفرص الوظيفية المعروضة وسُبل تطوير حياتهم المهنية بالإضافة للاستفادة من الدورات التدريبية وحلقات النقاش التي توسع مدارك المعرفة لديهم".

وتشير أحدث إحصاءات وزارة الإقتصاد في دولة الامارات عن وجود ما يقارب الـ 22 ألف إماراتي يعملون حالياً في شركات القطاع الخاص، وهو ما يمثل 9.7 في المائة من إجمالي القوة العاملة الإماراتية التي تصل تقريباً إلى 225 ألف. كما تظهر الإحصاءات الرسمية إلى أن 65% من الإماراتين هم تحت سن الـ 25، الأمر الذي دفع معرض الإمارات للوظائف هذا العام لاعتماد استراتيجية تخاطب الشباب الإماراتي وحديثي التخرج، حيث توفر الشركات العارضة العديد من الفرص الوظيفية للمواهب الإماراتية بالإضافة لفرص رفع الوعي عبر جلسات النقاش واللقاء مع خبراء الموارد البشرية والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.

وتتضمن قائمة العارضين الرئيسيين كلاً من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك أبو ظبي التجاري، وموانئ دبي العالمية، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وشركة الاتحاد للقطارات، وشرطة دبي، ونخيل واتصالات.

ويحظى معرض الإمارات للوظائف هذا العام بدعم عدد كبير من الجهات الراعية والشركاء، بما في ذلك القوات المسلحة - الشريك الاستراتيجي، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – الشريك الحكومي، وبنك أبوظبي الوطني - الراعي الماسي وبنك دبي التجاري - الراعي الفضي، بيت.كوم - الشريك الاستراتيجي الوظيفي، فرست سيليكت – الشريك التوظيفي، والفطيم، والمركز العربي للتطوير والتقييم، وتنمية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا.

يعتبر معرض الإمارات للوظائف ، أكبر فعاليات التوظيف والتدريب والتعليم الحصرية لمواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقام المعرض في الفترة من 22 وحتى 24 إبريل 2014 ويفتتح أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءاً، ويشهد اليوم الثاني لفعاليات المعرض في الـ 23 إبريل تخصيص الفترة الزمنية من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 1 ظهرا للسيدات فقط. وبوسع الراغبين في التسجيل بالمعرض والحصول على معلومات أكثر تفصيلا حول الفرص المتاحة زيارة الموقع:

www.careersuae.ae

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